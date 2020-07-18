Пентагон: Турция в 2020 году перебросила более 3,5 тыс. сирийских бойцов в Ливию

Турция с января по конец марта 2020 года перебросила в Ливию 3,5-3,8 тыс. сирийских бойцов-наемников, которые за деньги участвуют на стороне правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает агентство Associated press со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона.

Агентство указывает на то, что это первый подробный доклад, который проливает свет на размещение сил Турцией в Ливии.

Отмечается, что наемникам помимо финансового вознаграждения предложили гражданство.

В докладе есть предположение относительно того, что переброска этих солдат позволила силам ПНС достичь успеха в мае этого года.

Согласно заявлению Пентагона, Анкара также разместила в Ливии неизвестное число турецких солдат.

Кроме того, в докладе говорится о том, что Россия якобы направила сотни «наемников» для помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Москва подобные заявления ни раз опровергала.

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