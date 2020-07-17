В Совфеде уверены, что американские санкции не остановят поставку С-400 в Турцию

В Совфеде полагают, что законопроект США о санкциях против властей Турции за закупку российских ЗРК С-400 не отменит российско-турецкие договоренности. Об этом заявил РИА «Новости» первый зампред комитета СФ по международным делам и сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган очень «упертый» и санкции Вашингтона на него вряд ли подействуют. Кроме того, контракт, заключенный между Турцией и России, уже реализовывается.

«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения Конгресса», — отметил Джабаров.

17 июля в Конгресс США поступил законопроект о санкциях против Турции за закупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Авторами проекта стали сенаторы Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

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