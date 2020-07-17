Минобороны опубликовало видео внезапной проверки армии по приказу Путина

Минобороны России опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

На записи видно, как военнослужащие садятся в танки и боевые машины, а затем в составе колонны покидают части. Видео также демонстрирует маневры российских кораблей на море.

Внезапную проверку российской армии объявил глава государства Владимир Путин.

В учениях, которые продлятся до 21 июля, примут участие войска Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.

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