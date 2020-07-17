Почти 8 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки в ВС РФ смогли выздороветь после заражения COVID-19 еще 82 человека.

Таким образом, всего вылечились почти восемь тысяч российских военных — 7 978 человек. При этом число здоровых людей среди гражданского персонала выросло до 966.

Также были сняты с контроля медиков по истечении 14 дней наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 569 военнослужащих (всего — 24 904 человек).

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 406. В общей сложности в стране зарегистрировано 759 203 случая COVID-19. Общее число вылечившихся в России — 539 373, умерли — 12 123. Всего в мире обнаружено более 13,8 млн заразившихся и 592 тыс. умерших.

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