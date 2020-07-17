Безработица в России выросла до 6,2%

Безработица в июне возросла в РФ до 6,2%, а число официально безработных достигло 2,8 млн человек, свидетельствуют данные Росстата.

Стоит отметить, что в мае уровень безработицы в России находился на уровне 6,1%. По данным службы статистики, в июне показатели ухудшились. Число безработных за месяц выросло на 100 тысяч человек, а число зарегистрированных безработных увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Роструда, в органах службы занятости зарегистрированы в качестве безработных 2,8 млн человек.

Последний раз безработица в стране на уровне 6% была зафиксирована весной 2016 года.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что безработица в стране в июне, по предварительной оценке, выросла до 6,3%.

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