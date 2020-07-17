В Кремле напомнили, что Путин требует от всех госслужащих полной открытости

Президент России Владимир Путин требует от всех государственных служащих полной открытости, ждет, что они всегда будут готовы отвечать на вопросы и откликаться на проблемы. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью «Авторадио».

«Полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что это касается и его самого как пресс-секретаря президента.

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