В Минобороны России назвали причины выхода США из ДОН

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) по двум основным причинам, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Об этом он рассказал «Красной звезде».

Во-первых, США стремятся контролировать весь космос, уверен Рыжков. По его словам, американская сторона хочет поставить под свой контроль системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и другие сферы.

Во-вторых, Соединенные Штаты стремятся не допустить проведение другими странами инспекции своей территории, отметил начальник центра.

Кроме того, на решение американской стороны могло повлиять и то, что Россия на 7-8 лет обогнала партнеров по договору в вопросе внедрения передовых технологий при выполнении соглашения, добавил Рыжков.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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