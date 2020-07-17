В Минобороны России назвали причины выхода США из ДОН
Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) по двум основным причинам, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Об этом он рассказал «Красной звезде».
Во-первых, США стремятся контролировать весь космос, уверен Рыжков. По его словам, американская сторона хочет поставить под свой контроль системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и другие сферы.
Во-вторых, Соединенные Штаты стремятся не допустить проведение другими странами инспекции своей территории, отметил начальник центра.
Кроме того, на решение американской стороны могло повлиять и то, что Россия на 7-8 лет обогнала партнеров по договору в вопросе внедрения передовых технологий при выполнении соглашения, добавил Рыжков.
США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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