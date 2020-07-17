Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.

В настоящее время масштабы нанесенного огнем ущерба и причина пожара остаются неизвестными, отметил Собек.

Корабль загорелся 12 июля текущего года. По последним данным, пострадали 63 человека - 40 моряков ВМС и 23 гражданских лица.

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