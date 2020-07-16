В ДНР заявили, что погибший украинский диверсант является наемником США
Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что погибший в районе Горловки диверсант — американский наемник, передает РИА «Новости».
По словам Басурина, диверсанта зовут Шон Фуллер, его позывной — «Техас». Он известен как специалист подрывного дела и имеет опыт боевых действий в Ираке.
Басурин рассказал, что Фуллер взаимодействовал с украинскими националистами, на его одежде нашли элементы нацистской символики.
Ранее сообщилось, что украинские силовики предприняли попытку подойти к позициям ДНР. Операция провалилась, а один из диверсантов подорвался на мине.
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