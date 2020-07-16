Талибы* обвинили США в нарушении мирного соглашения

Официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин обвинил США в нарушении мирного соглашения, пишет ТАСС.

«Силы США нарушили соглашение, когда нанесли удары беспилотников в районах, где не ведутся бои, в Гельменд, Газни и Забул», — приводятся слова Шахина.

В конце февраля «Талибан» и США подписали мирное соглашение, по которому Вашингтон и союзники обещали вывести в течение 14 месяцев военных из Афганистана взамен на то, что талибы не будут использовать Афганистан для действий, угрожающих США и союзникам.

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