Турция обещает обеспечить безопасность данных о российских С-400

Турция обеспечит безопасность данных о полученных от России зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400, заявил руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир. Об этом пишет ТАСС.

«Россия выразила обеспокоенность по поводу [сохранности] данных об С-400, и Турция обещает защитить эти системы», — сказал Демир.

В 2017 году Россия и Турция подписали договор на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400. Турция стала единственной страной в НАТО, купившей такое оружие у России, что вызвало негативную реакцию у альянса.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая может уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.

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