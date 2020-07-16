Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что в случае атаки со стороны Армении будет нанесен ответный удар по Мецаморской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

По словам Даргяхлы, на вооружении у азербайджанской армии имеются системы, которые с высокой точностью способны нанести удар по армянской АЭС.

Полковник отметил, что такой удар станет огромной трагедией для Армении.

Ранее в СМИ появились предположения, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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