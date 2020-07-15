Беспилотник США разведал обстановку у южных рубежей России

Американский беспилотник в течение многих часов летал вблизи границ России на Черном море и Кавказе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Дрон ВВС США начал полет вдоль южного берега Крыма, пролетел у черноморского побережья и вошел в воздушное пространство Грузии. Там аппарат проводил наблюдение у российских границ на Кавказе, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

На обратном пути дрон заметили у побережья Кубани и Крыма.

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