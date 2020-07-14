Эрдоган обвинил армянских военных в атаках на Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в эскалации конфликта между Баку и Ереваном виноваты армянские вооруженные силы, передает «Интерфакс».

«Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана», — сказал Эрдоган.

По его мнению, атака на Азербайджан была совершена преднамеренно для того, чтобы помешать урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Президент подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Баку в данном конфликте и в дальнейшем.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы.

Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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