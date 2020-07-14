В Германии призвали провести анализ «угроз» от России

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Европе провести анализ «угроз» со стороны России. Об этом сообщает Spiegel.

Она отметила, что данная мера позволит создать общую картину якобы о роли Москвы по отношению к сообществу, а также сделает Европу «более дееспособной во внешней политике и политике безопасности».

По ее мнению, странам ЕС следует выработать единый «стратегический компас» по отношению к России, поскольку сейчас мнения стран разнятся, что является «проблемой».

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что «компас» следует выработать к 2022 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия предложила Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за кибератаки

— Снять зависимость от США: почему в ФРГ заговорили о безопасности ЕС