После обстрела со стороны Армении погибли генерал и полковник Азербайджана

Заместитель главы Минобороны Азербайджана генерал-лейтенант Карим Валиев заявил, что двое офицеров погибли в результате обстрела со стороны армянских военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что убитыми оказались генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения Арменией опорных пунктов Азербайджана.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения сбила беспилотники Азербайджана

— Названо число пострадавших в столкновениях на границе Армении и Азербайджана