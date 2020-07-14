В Сети появились кадры уничтожения Арменией опорных пунктов Азербайджана

Пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян опубликовала на своей странице в Facebook видео конфликта на границе Армении и Азербайджана.

На кадрах видно, как вооруженные силы Армении уничтожают опорные пункты Азербайджана, которые обстреливали пограничные поселения Тавуша.

В своей публикации Степанян также говорит, что скоро будут показаны и другие видеозаписи.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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