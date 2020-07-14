В Сирии террористы подорвали российский патруль

В сирийском Идлибе террористы подорвали российский патруль во время совместного патрулирования с Турцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на центр примирения.

«В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики взорвали самодельную бомбу на трассе М-4. Трое российских военных получили ранения, также пострадали несколько турецких солдат. Пострадавшие эвакуированы из района.

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