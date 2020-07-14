Лавров и Помпео обсудили скорое проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили во время телефонного разговора проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН в ближайшем будущем, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США.

Отмечается, что Помпео и Лавров поговорили про скорое проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН в преддверии 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций.

Кроме того, американский представитель затронул тему безопасных выборов и ситуацию в Афганистане.

Договор о ядерном оружии (СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. Договор заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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