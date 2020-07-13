Рогозин назвал новые космические корабли США гламурной версией «Союза»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner являются «гламурными» аналогами советского «Союза».

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», — сказал он.

Рогозин также напомнил, что в России создается космический корабль «Орел», который будет способен летать не только на околоземную орбиту, как американские машины, но и к Луне.

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