Армения сбила беспилотники Азербайджана

Армения сбила несколько азербайджанских беспилотников в районе границы двух стран, заявил глава комиссии по обороне и вопросам безопасности в парламенте Армении Андраник Кочарян. Об этом сообщает ТАСС.

При этом армянская сторона оценивает свои действия как адекватный ответ действиям противника, отметил Кочарян.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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