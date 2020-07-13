Названо число жертв столкновения на границе Армении и Азербайджана

За время столкновений на границе Армении и Азербайджана со стороны Армении погибли пятеро человек, со стороны Азербайджана — четыре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны государств.

Как уточняется, в первом случае погибли 3 военных и 2 полицейских.

Что касается Азербайджана, погибшими также оказались военнослужащие.

До этого сообщалось, что погибших в результате конфликта на границе Азербайджана стало больше.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минобороны Армении заявили о новом артобстреле со стороны Азербайджана

— Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией