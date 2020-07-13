МИД России прокомментировал обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе

МИД России выразил серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заявили, что Москва указывает на недопустимость дальнейшей эскалации конфликта, которая несет угрозу безопасности региона.

«По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших», — указано в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что российская сторона призывает противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго соблюдать режим прекращения огня. Там также отметили, что МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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