В США рассказали о причине пожара на корабле ВС
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В США рассказали о причине возникновения масштабного пожара на корабле ВС USS Bonhomme Richard в порту Сан-Диего. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек отметил, что возгорание произошло не в результате взрыва.
Он добавил, что причины пожара выясняются.
Собек также уточнил, что взрыв на судне произошел в результате повышения температуры из-за пожара, который начался на нижней грузовой палубе.
Он подчеркнул, что состояние пострадавших в результате инцидента оценивается как стабильное.
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