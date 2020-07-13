В США рассказали о причине пожара на корабле ВС

В США рассказали о причине возникновения масштабного пожара на корабле ВС USS Bonhomme Richard в порту Сан-Диего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек отметил, что возгорание произошло не в результате взрыва.

Он добавил, что причины пожара выясняются.

Собек также уточнил, что взрыв на судне произошел в результате повышения температуры из-за пожара, который начался на нижней грузовой палубе.

Он подчеркнул, что состояние пострадавших в результате инцидента оценивается как стабильное.

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