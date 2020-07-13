В Минобороны рассказали о предпринимаемых мерах по борьбе с COVID-19

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о предпринимаемых в ведомстве мерах по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении.

Он отметил, что марта во всех воинских частях был введен режим обсервации.

«Ограничивались увольнения, отпуска, посещение военнослужащих», — уточнил Тришкин.

Представитель Минобороны добавил, что была организована работа по тестированию на коронавирусную инфекцию. По его словам, также мерой по борьбе с распространением заболевания можно считать и досрочный выход на каникулы в высших учебных военных заведениях.

При этом он подчеркнул, что во всех учреждениях Минобороны проводится ежедневная дезинфекция транспорта и помещений.

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