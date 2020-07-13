Армянским военным предписали быть сдержанными после ситуации с Азербайджаном

Министр обороны Армении Давид Тоноян сказал, что военным на границе с Азербайджаном предписано быть сдержанными. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Соответствующее заявление он сделал в разговоре личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Тоноян отметил, что при провокации — «реагировать по мере необходимости, вплоть до занятия новых благоприятных позиций».

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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