Появилось видео продолжающегося свыше 6 часов пожара на корабле ВМС США в Сан-Диего
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Пожар на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard в порту Сан-Диего продолжается более шести часов. ОБ этом сообщается в Twitter военного ведомства.
Пострадавшими от пожара уже стал 21 человек, среди которых 17 моряков.
Кроме того, с близлежащих суден Fitzgerald и Russell были эвакуированы люди в целях безопасности.
На месте работают спасательные службы, со всеми кораблями в порту установлен контакт.