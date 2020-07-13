Участники парада Победы не заболели COVID-19

В Минобороны России заявили, что ни один участник парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не заболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении.

Начальник Главного военно-­медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин отметил, что такого положительного результата удалось добиться благодаря своевременно, беспрецедентно и эффективно принятым мерам безопасности.

По его словам, эти меры также позволили улучшить общую эпидемиологическую ситуацию.

Он подчеркнул, что каждый парадный расчет имел свою группу медиков, которые проверяли состояние здоровья участников.

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