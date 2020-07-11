Спецназовец по прозвищу «Капитан Америка» совершил самоубийство

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркесано по прозвищу «Капитан Америка» совершил суицид на глазах у супруги, передает Fox News.

По данным телеканала, мужчина покончил с собой 6 июля после возвращения со встречи с бывшим командиром. В тот день они вместе пообедали.

Отмечается, что 34-летний Маркесано шесть раз был в командировках в Афганистане и такое же количество раз в других горячих точках. Прозвище «Капитан Америка», которое известно по комиксам и фильмам вселенной Marvel, ему дали сослуживцы. Они рассказали, что мужчина так и не смог прийти в себя после поездок в Афганистан.

У Маркесано осталось трое маленьких детей. Он находился на действительной службе. У спецназовца имелся зеленый берет. Кроме того, он был награжден медалью «Серебряная звезда».