Рябков: США не смогут получит абсолютное военное преимущество

Замглавы Министерства внутренних дел России Сергей Рябков заявил, что США не смогут достигнуть неоспоримого военного преимущества. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Он отметил, что нацелены на полное освобождение в сфере контроля над вооружениями.

«Они считают принципиально допустимым нахождение способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество», — добавил Рябков.

По его мнению, Белый дом не сможет достигнуть поставленных ориентиров, поскольку «на любое действие есть свое противодействие».

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