Рябков: США не смогут получит абсолютное военное преимущество
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Замглавы Министерства внутренних дел России Сергей Рябков заявил, что США не смогут достигнуть неоспоримого военного преимущества. Об этом сообщает «Дума ТВ».
Он отметил, что нацелены на полное освобождение в сфере контроля над вооружениями.
«Они считают принципиально допустимым нахождение способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество», — добавил Рябков.
По его мнению, Белый дом не сможет достигнуть поставленных ориентиров, поскольку «на любое действие есть свое противодействие».
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