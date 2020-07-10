США и РФ договорились о встрече по космической безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов и помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд договорились о встречи рабочих групп по вопросам космической безопасности. Об этом сообщает Twitter бюро американского Госдепа по международной безопасности и нераспространению.

«На встрече с послом России в США (Анатолием) Антоновым помощник госсекретаря (Кристофер) Форд закончил планирование рабочей группы по безопасности в космосе на конец июля», — указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пригласили замглавы МИД РФ на новые переговоры по стратегической безопасности