В Нигерии исламисты убили 35 военных

На северо-востоке Нигерии исламисты убили 35 военных, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудников нигерийской службы безопасности.

Также сообщается, что 18 человек ранены, еще 30 считаются пропавшими без вести. Напавшие устроили засаду на дороге.

По предварительным данным, преступление совершили террористы из группировки »Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).

С начала 2000-х в Нигерии действовала группировка «Боко харам» с целью захватить власть. В 2015 году в организации произошел раскол, когда часть террористов присоединилась к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), приняв название «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).

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