Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал. Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, королевство усилило свое военное присутствие в арктическом регионе. В ходе последних маневров НАТО под кодовым именем Dynamic Mongoose Британия выступила с двумя фрегатами ASW, противолодочной субмариной, а также новым патрульным самолетом P-8 Poseidon.

Как отмечает издание, Британия таким образом пытается повысить свой авторитет в Арктике.

Учения НАТО прошли в период, когда в этом регионе активизировался российский флот.

Для Москвы эти маневры должны стать знаком, что Североатлантический альянс следит за действиями России в Арктике.

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