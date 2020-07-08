ЗРС С-500 «Прометей» поступят в ВС России уже в 2020 году

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей» в российскую армию запланированы на нынешний год. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сказал начальник зенитно-ракетных войск ВКС России, которые 8 июля отмечают 60 лет со дня образования, генерал-майор Сергей Бабаков.

«На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется поступление С-500 «Прометей», — сообщил Бабаков.

Он добавил, что характеристики, заложенные в системе «Прометей», позволяют ликвидировать, как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

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