В Эстонии заявили, что ракеты России угрожают всему НАТО

Российская ракетная система угрожает всему НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. Об этом пишет «Интерфакс».

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», — сказал Луйк.

Министр также заявил, что присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

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