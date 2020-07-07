Россия следит за кораблями НАТО в Черном море
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Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о плавучей базе снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиках-искателях мин «Тамбре» ВМС Испании, «Гаэта» ВМС Италии.
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