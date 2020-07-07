Индия намерена сделать оборонный заказ у России на $800 млн

Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн из-за резкого обострения отношений с КНР, пишет Defense News со ссылкой на источник в минобороны республики.

Ожидается, что Индия приобретет у РФ боеприпасы для танков, самолетов, военных кораблей и подводных лодок, а также комплектующие запчасти.

Кроме того, в заказ должны войти артиллерийские установки, стрелковое оружие, минометы, мины и умные бомбы.

По информации источника, переговоры с Россией власти страны ведут в ускоренном режиме из-за возможного риска возобновления пограничного конфликта в районе долины Галван на границе с КНР, где недавно погибли около 20 индийских военных.

15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими военными произошло боестолкновение.

По версии китайских военных, индийская армия незаконно пересекла линию фактического контроля, намеренно нанеся провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению.

Индийская сторона заявила, что столкновение произошло из-за попытки КНР в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.

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