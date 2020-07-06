Талибы* объяснили, кто и зачем придумал сговор с Россией

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявил, что сговор с Россией придумали спецслужбы Кабула, чтобы помешать мирному процессу в Афганистане, пишет РИА «Новости».

Представитель также решительно опроверг обвинения.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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