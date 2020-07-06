Американский флот «потерял» стелс-ракету
Одна из восьми пусковых установок американского боевого корабля USS Gabrielle Giffords до сих пор пустует после стрельбы по списанному фрегату Oliver Hazard Perry, которая произошла в 2019 году в Тихом океане. Об этом сообщает издание The Drive.
Так, в стрельбе была задействована стелс-ракета, однако тогда она была утрачена, и создать замену ей до сих пор не удалось.
В материале говорится, что такая задержка связана с проблемами в непростых отношениях между норвежской компанией-разработчиком ракеты Kongsberg и американским концерном-производителем Raytheon.
Журналисты считают такую ситуацию для корабля, который должен демонстрировать возможности США в Южно-Китайском море, недопустимой.
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