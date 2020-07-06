СМИ рассказали, сколько Германия заплатила за размещение армии США

Германия заплатила почти миллиард евро за размещение армии США внутри страны в течение десяти лет, пишет Der Spiegel.

Издание утверждает, что указанные Германией ежегодные расходы в €100 млн преуменьшены и «являются только частью реальных расходов».

По информации Der Spiegel, за десять лет Германия потратила €648,5 млн на гранты на строительные работы, €333,9 млн — на оборонные расходы.

Ранее президент США Дональд Трамп решил сократить число находящихся на территории ФРГ военных с около 34,5 тыс. военных до 25 тыс. Позднее стало известно, что некоторых военных отправят домой, а остальных направят в Польшу и другие места Европы.

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