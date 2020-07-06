Экипаж разбившегося под Ростовом вертолета Ми-2 выполнял ремонтные работы

Летчик и механик, которые находились на борту совершившего жесткую посадку частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, выполняли ремонт машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора сельхозпредприятия «Энергия» Владимира Бухтиярова.

Он уточнил, что экипаж после проведения ремонтных работ должен был начать обрабатывать рисовые поля хозяйства.

Бухтияров уточнил, что летчик попытался посадить воздушное судно, когда отказал один из двигателей.

«Видимо, хотели сесть в пруд, не дотянули до него, ударились о берег, кабину смяло, он упал на сторону, где сидел механик. Летчик вылез, а механик захлебнулся», — рассказал директор.

Он отметил, что вертолет является собственностью индивидуального предпринимателя Гридасова С. М.

По его словам, вертолет построен в 1982 или 1988 году.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи поселка Кирсалово Пролетарского района Ростовской области. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказа двигателя. В результате аварии погиб механик воздушного судна, пилот был госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

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