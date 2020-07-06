В Ираке опровергли сообщения СМИ о ракетном обстреле аэропорта Багдада

Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла сообщения ряда СМИ о падении ракеты около международного аэропорта Багдада, передает РИА «Новости».

Ранее ряд Средств массовой информации сообщили, что около одного из терминалов аэропорта упала ракета «Катюша».

«Мы полностью опровергаем эту новость... Мы призываем СМИ обеспечивать точность и брать информацию исключительно у пресс-службы органов безопасности», — заявили в пресс-службе.

Ранее телеканал Al Arabia сообщал, что посольство США в Багдаде в ночь на воскресенье 5 июля обстреляли ракетами.

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