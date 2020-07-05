В Вашингтоне прошел авиапарад в честь Дня независимости США

Парад авиационной техники, посвященный Дню независимости США, прошел в Вашингтоне. Об этом сообщает газета USA Today.

Отмечается, что в рамках мероприятия «Салют Америке — 2020» над Белым домом пролетели американские военные самолеты и вертолеты. Это были воздушные суда из различных эпох.

В небе над Вашингтоном пролетели в том числе бомбардировщики B-29, B-52 и B-1, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также вертолеты UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache.

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