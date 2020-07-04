СМИ: в Гюмри в одной из квартир обнаружено тело российского военного
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В одной из квартир дома в армянском Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской военной базы, передает Аrmenia-news24.
Уточняется, что тело принадлежит 20-летнему гражданину России С. Салихову.
По данным издания, на месте происшествия также было обнаружено письмо.
Других подробностей пока не приводится.
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