Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с талибами (организация запрещена в России), участвует в наркотрафике. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно, в Германию, в Румынию», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Кабулов добавил, что каждый афганец в Кабуле может это подтвердить.

По его словам, все махнули на эту «тайну» рукой, как на данность.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов* в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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