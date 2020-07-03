Турция нанесла удары по северу Ирака

Турецкие военные нанесли удары по северу Ирака, сообщил телеканал «Sky News - Arabia» со ссылкой на курдские источники.

По данным телеканала, атаке подверглась провинция Дахук. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Сообщается, что Турция продолжает наземное наступление, создав 24 военные базы в горах на севере Ирака.

15 июня Анкара начала воздушную операцию «Коготь орла». Страна уже уничтожила 81 объект, принадлежащий запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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