Мосгорсуд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Куксину
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Мосгорсуд отменил приговор в отношении экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина. Об этом сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что Куксин был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дело экс-директора департамента аудита госконтрактов Минобороны было направлено на новое рассмотрение в районный суд.
Ранее Кузьминский районный суд вынес решение в отношении Куксина о заключении под стражу сроком на 10 лет за получение взятки размером около 12 млн руб.
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