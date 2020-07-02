Мосгорсуд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Куксину

Мосгорсуд отменил приговор в отношении экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина. Об этом сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что Куксин был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Дело экс-директора департамента аудита госконтрактов Минобороны было направлено на новое рассмотрение в районный суд.

Ранее Кузьминский районный суд вынес решение в отношении Куксина о заключении под стражу сроком на 10 лет за получение взятки размером около 12 млн руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотрудников стройнадзора Минобороны арестовали в Петербурге по делу о взяточничестве — Суд отказался освободить главу департамента аудита госконтрактов Минобороны