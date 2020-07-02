В Подмосковье стартовал всеармейский этап «Танкового биатлона»

На базе Таманской мотострелковой дивизии в Московской области 2 июля начался всеармейский этап международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

2 и 3 июля планируется проведение отборочного этапа. Экипажи-участники должны совершить около 10 заездов, в каждом из которых им нужно поразить пять мишеней.

Всего в отборочном этапе участвуют семь команд, а в проведении конкурса задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц техники, передает ТАСС.

В 2019 году сборная России по танковому биатлону заняла первое место в финальной эстафете. Отечественным танкистам удалось поразить 21 мишень из 24. Вторыми стали представители Белоруссии, третье место заняла команда из Казахстана.

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