О создании нового ударного беспилотника заявили на Украине

На Украине начались разработки нового ударного беспилотника «Сокол-200». Об этом рассказал гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью на YouTube-канале

Security Talks.

Он отметил, что летательный аппарат планируют принять на вооружение через полтора года. Глава КБ уточнил, что беспилотник намерены вооружить четырьмя ракетами.

Коростелев также рассказал, что в бюро отработали такие составляющие «Сокола-200», как ракеты и прицельные станции с лазерной системой наведения.

По его мнению, «начать летать» на беспилотнике можно будет уже через девять месяцев, а остальное время оставить для проведения испытательных работ.

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