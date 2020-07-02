В МИДе назвали голословными утверждения о «сговоре» России и талибов*

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал голословными заявления о «сговоре» Москвы с талибами (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что в данной ситуации необходимы доказательства, а они отсутствуют.

«Это голословные утверждения», — сказал Кабулов.

Он также добавил, что никогда не слышал о человеке по имени Рахмат Азизи, которого в материале газеты New York Times называют посредником «сговора» России и талибов.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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